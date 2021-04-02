Режим ЧП: что происходит сейчас в центральном парке Кишинева

В пятницу, 2 апреля, в центральном парке Штефана чел Маре в Кишиневе немноголюдно. Корреспонденты Sputnik Молдова засняли патрульных, которые вежливо, но настойчиво рекомендуют гражданам не задерживаться на парковых лавочках. Так что отдохнуть с мороженым в весенний день, как раньше, сейчас не удастся.

Встречаются мамы с колясками, они в основном пересекают аллеи парка. Прохожие спешат по своим делам.

Уже в субботу, 3 апреля, в Кишиневе и Бельцах будет действовать комендантский час, передвижение граждан вне дома с 23.00 до 05.00 будет под запретом.

Под исключение попадают передвижение в рабочих целях, в частности, из дома на работу и обратно, передвижения за медицинской помощью, которую нельзя отложить или реализовать удаленно, а также за медикаментами. Еще один пункт исключения – передвижение вне населенных пунктов граждан, которые следуют транзитом из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

При проверке причины передвижения в профессиональных целях человек обязан предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме.

Граждане, находящиеся вне дома, должны иметь при себе идентификационный документ (удостоверение или любой другой подтверждающий личность документ).

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

Молдова и COVID-19: год спустя>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova