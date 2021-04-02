Шутки в сторону: полиция вышла на улицы Кишинева – видео

Эпидситуация из-за коронавируса в Молдове становится все более напряженной. В связи с этим парламент ввел чрезвычайное положение на два месяца – с 1 апреля до 30 мая. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла несколько решений на период действия ЧП.

С 3 апреля в Кишиневе и Бельцах – самых крупных городах Молдовы, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, вводится комендантский час – с 23.00 до 05.00 людям запрещено передвигаться вне дома. Исключения будут действовать для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

В ходе проверки причины передвижения в профессиональных целях граждане обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (бумажный или электронный носитель) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись. А в случае личных нужд необходимо предъявить декларацию о собственной ответственности, включающую имя, фамилию, дату рождения, домашний адрес, причину и продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

В стране также введен запрет на посещение парков, игровых и спортивных площадок и зон отдыха.

Лица, находящиеся вне дома, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Исполняющий обязанности главы МВД Павел Войку объявил, что весь персонал министерства мобилизован для обеспечения деятельности по предотвращению распространения пандемии COVID-19. При этом курсируют полицейские машины и через громкоговорители информируют граждан о важности соблюдения противоэпидемических мер.

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