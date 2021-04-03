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Фото: Успеть снять, пока лепестки не опали: цветение вишни в Китае

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© REUTERS / Thomas Peter
Женщина стоит среди цветущих деревьев.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/02/34233319.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210403/34233947/skura-china-tsvetenie-photo.html

Наслаждение видом распустившихся бутонов сакуры – явление прекрасное и оно уже давно присуще не только японцам.

Есть три непременных условия: цветущий вишневый сад, восприимчивые к этому чуду люди и - должная организация их погружения в катарзис.

Весна в испанской вишневой плантации.
© Ruptly
Горные склоны утонули в бело-розовой кипени: в Испании зацвела вишня
На западе Пекина расположен парк Юйюаньтань. Его история начинается в XVIII веке, когда по приказу тогдашнего императора здесь был построен дворец, название которого, Дяоюйтай, переводится как Рыболовная стоянка. В 1960 году парк получил свое нынешнее название, означающее Нефритовое глубокое озеро. 

В течение практически всего года здесь немного людно, гуляют мамы с детьми, пожилые люди.

Но в конце марта – начале апреля, когда расцветает сакура, он превращается в место массового паломничества.

Невольно заряжаешься этой удивительной атмосферой праздника красоты. И, конечно, навсегда подпадаешь под очарование сакуры.

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