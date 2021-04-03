Фото: Успеть снять, пока лепестки не опали: цветение вишни в Китае

Наслаждение видом распустившихся бутонов сакуры – явление прекрасное и оно уже давно присуще не только японцам.

Есть три непременных условия: цветущий вишневый сад, восприимчивые к этому чуду люди и - должная организация их погружения в катарзис.

На западе Пекина расположен парк Юйюаньтань. Его история начинается в XVIII веке, когда по приказу тогдашнего императора здесь был построен дворец, название которого, Дяоюйтай, переводится как Рыболовная стоянка. В 1960 году парк получил свое нынешнее название, означающее Нефритовое глубокое озеро.

В течение практически всего года здесь немного людно, гуляют мамы с детьми, пожилые люди.

Но в конце марта – начале апреля, когда расцветает сакура, он превращается в место массового паломничества.

Невольно заряжаешься этой удивительной атмосферой праздника красоты. И, конечно, навсегда подпадаешь под очарование сакуры.

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