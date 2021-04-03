Фото: Успеть снять, пока лепестки не опали: цветение вишни в Китае

Есть три непременных условия: цветущий вишневый сад, восприимчивые к этому чуду люди и - должная организация их погружения в катарзис.
В течение практически всего года здесь немного людно, гуляют мамы с детьми, пожилые люди.
Но в конце марта – начале апреля, когда расцветает сакура, он превращается в место массового паломничества.
Невольно заряжаешься этой удивительной атмосферой праздника красоты. И, конечно, навсегда подпадаешь под очарование сакуры.
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