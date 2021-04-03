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Видео: краски молдавской весны - как пробуждается природа

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Тема:
События Кишинева (219)
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Sputnik Молдова
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Смотрите видео Sputnik Молдова о том, как столица республики преображается с приходом настоящей весны.

Весна, наконец, вступила в свои права, и жители Молдовы наслаждаются теплой погодой. Природа оживает, а вместе с ней все вокруг наполняется яркими красками. Почки на деревьях уже набухли и готовы распуститься. Впереди - манящий аромат цветущих деревьев и звонкое жужжание пчел. А сейчас в прогнозах - ласковое солнце и ковры из первоцветов.

Хотя нынешняя весна и заставила себя ждать, теперь люди могут в полной мере насладиться ее красотой.

Весне дорогу!

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Тема:
События Кишинева (219)

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