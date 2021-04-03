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Видео: котоТерапия - необычные собеседники клиентов одного из кафе Кишинева

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210403/34238518/Video-kotoTerapiya---neobychnye-sobesedniki-klientov-odnogo-iz-kafe-Kishineva.html

В одном из столичных кафе решили перенять опыт других стран. Клиенты этого заведения могут отдохнуть и перекусить в компании котиков.

В этом кафе молдавской столицы посетителям предлагают не только перекусить, но и поиграть с котами. Любители животных – постоянные клиенты заведения, рассказала в комментарии Sputnik Молдова администратор кафе.

ЯсноПонятно.
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Однако здесь есть и определенные правила. К примеру, необходимо продезинфицировать руки перед тем, как погладить пушистика. Кроме того, клиентам запрещено кормить хвостатых со стола, так как у котиков своя еда. Само собой, обижать братьев меньших тоже нельзя. А родителям с детьми рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы малыши не причиняли кошкам боль и наоборот.

Люди по-разному реагируют, рассказывает администратор. Некоторые считают ошибкой держать животных в помещении, другие говорят, что пушистики чувствуют себя хорошо и о них гораздо больше заботятся, чем если бы они жили на улице. Клиенты заведения утверждают, что приходят в это кафе, чтобы расслабиться и набраться сил после тяжелого рабочего дня.

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В кафе живут 14 котиков, большинство из которых взяты с улицы, и лишь четыре из них породистые. Животных привели в порядок, вакцинировали, а затем уже познакомили с клиентами. По словам администратора кафе, коты уже привыкли к новому дому и чувствуют себя спокойно.

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