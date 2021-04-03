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Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (45)
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В 23.00 в Кишиневе и Бельцах начал действовать комендантский час: движение общественного транспорта прекращается, вступает в силу запрет на передвижение граждан до 5 утра.

Согласно официальному постановлению столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, которое было издано утром 3 апреля, исключения будут действовать для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

Первый день Чрезвычайного положения в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Если во время действия комендантского часа гражданам необходимо передвижение в профессиональных целях, они обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (на бумажном или электронном носителе) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

В Бельцах такси во время комендантского часа будут перевозить только пассажиров с "неотложными причинами" для поездки.

В число "неотложных причин" включили поездки на работу и с работы, в аптеку за лекарствами, к родственнику, которому нужна помощь, а также "по другим уважительным причинам".

Операторы служб такси обязаны предупреждать пассажиров об ограничениях и напоминать, какие документы им нужно иметь при себе — служебное удостоверение, справка с работы или декларация личной ответственности, удостоверение личности.

Продуктовые магазины в Бельцах будут работать с 06.00 до 22.00

Министерство Внутренних Дел МВД
© Sputnik / Miroslav Rotari
МВД Молдовы мобилизовано: сотрудники будут патрулировать общественные места

В пятницу глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что личный состав ведомства полностью мобилизован для выполнения текущих задач, в том числе для патрулирования. По мере необходимости, помощь государственным структурам предоставит и Минобороны - в виде персонала и средств доставки для поддержки деятельности по охране общественного порядка, патрулирования, обеспечения специального режима передвижения, охраны ряда структур, а также материалами и техникой для осуществления специфической деятельности и медпомощью в зависимости от ситуации.

Чрезвычайное положение в стране действует с 1 апреля до 30 мая. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (45)

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