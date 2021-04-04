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По улицам с патрульными: первая ночь комендантского часа в Кишиневе

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (46)
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Sputnik Молдова
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Смотрите в видео Sputnik Молдова, как полицейские экипажи патрулировали ночные улицы Кишинева в связи с наступлением комендантского часа.

В 23.00 в Кишиневе и Бельцах в рамках чрезвычайного положения начал действовать комендантский час: движение общественного транспорта прекращается, вступает в силу запрет на передвижение граждан до 5 утра.

Первый день Чрезвычайного положения в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно официальному постановлению столичной Комиссии по чрезвычайной ситуации, которое было издано утром 3 апреля, исключения действуют для передвижений в профессиональных целях, по медицинским показателям или для покупки лекарств, а также для транзита из мест прибытия до дома (что можно доказать билетом на авто-, авиа- или железнодорожный транспорт).

Если во время действия комендантского часа гражданам необходимо передвижение в профессиональных целях, они обязаны предъявить по запросу правоохранительных органов служебное удостоверение или свидетельство от работодателя в любом виде (на бумажном или электронном носителе) или же декларацию о собственной ответственности, написанную в свободной форме и содержащую имя, фамилию, дату рождения, адрес рабочего места, продолжительность поездки, дату заполнения и подпись.

В пятницу глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что личный состав ведомства полностью мобилизован для выполнения текущих задач, в том числе для патрулирования. По мере необходимости, помощь государственным структурам предоставит и Минобороны - в виде персонала и средств доставки для поддержки деятельности по охране общественного порядка, патрулирования, обеспечения специального режима передвижения, охраны ряда структур, а также материалами и техникой для осуществления специфической деятельности и медпомощью в зависимости от ситуации.

Чрезвычайное положение в стране действует с 1 апреля до 30 мая. 

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Коронавирус в апреле 2021 (46)

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