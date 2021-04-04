Видео: погоня за яйцами - сурикаты устроили пасхальную охоту

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В главном зоосаде Великобритании каждый год происходит оживление: на Пасху сурикаты и маленькие обезьянки устраивают здесь настоящую охоту за лакомством.
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Sputnik / Miroslav Rotari
Смотрители Лондонского зоопарка перед светлым праздником Пасхи устраивают для своих подопечных вкусный сюрприз. В яркие яйца из папье-маше они кладут любимые лакомства сурикатов и саймири.
Специалисты уверены, что это поднимает настроение животным, которые живут в неволе. Единственный минус: из-за пандемии в этом году пасхальная охота прошла без зрителей. Зоопарки в Великобритании закрыты для посетителей минимум до 12 апреля.
Смотрите на видео, как проходит пасхальная гонка за вкусняшками.
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