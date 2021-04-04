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Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления

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Sputnik Молдова
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В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной. Временное правительство порекомендовало парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с высокими темпами распространения коронавируса. Высший законодательный орган после долгого обсуждения решился объявить ЧП с 1 апреля по 30 мая. Спустя сутки Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила список ограничений на период действия чрезвычайного положения, среди которых введение комендантского часа в Кишиневе и Бельцах с 23.00 до 05.00. Также члены Комиссии решили запретить посещать парки, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Однако территориальная комиссия общественного здоровья отменила это ограничение для столицы, а чуть позже аналогичные решения приняла спецкомиссия в Бельцах.

В понедельник, 29 марта, не стало человека, с именем которого связаны самые яркие страницы в истории отечественной публицистики, профессионала, воспитавшего целую плеяду журналистов нашей страны. Скоропостижно ушел из жизни ветеран журналистики, наш современник, новатор, полный идей и неиссякаемой энергии -  Владимир Николаевич Новосадюк.

События непростой недели – в одном видео.

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