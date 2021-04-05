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Видео: российская вакцина против коронавируса "Спутник V" прибыла в Ливию

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (61)
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Первую партию вакцины "Спутник V" встречают в ливийской столице – Триполи. Минздрав страны заявил, что вакцина будет храниться на складах ведомства.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Ливию. Согласно заявлению ливийского Минздрава, вакцина доставлена в ливийскую столицу Триполи и будет размещена на принадлежащих ведомству складах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Временный премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба описал в своем Twitter прибытие вакцины как "первую каплю дождя", добавив, что страна ждет дальнейшего поступления вакцины.

Число выявленных случаев COVID-19 в Ливии с начала пандемии превысило 163 тысячи, более 149 тысяч человек выздоровели, 2757 пациентов скончались.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции. 

"Спутник V" в настоящее время одобрен для использования в 59 странах мира с общим населением более 1,5 миллиарда человек. Российский препарат занимает второе место среди вакцин против коронавируса в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (61)

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