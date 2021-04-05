20:12 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/05/34268553.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210405/34271551/Video-doloy-s-plyazha-ispanskaya-politsiya-razognala-narushiteley-epidpravil.html

Полиция Барселоны прогоняет с пляжа отдыхающих, которые нарушили действующие в стране противоэпидемические ограничения.

Инцидент попал в объектив репортеров в воскресенье вечером. Офицеры барселонской городской гвардии прибыли на пляж на нескольких полицейских машинах с включенными проблесковыми маячками. На берегу отдыхала довольно многочисленная группа людей.

Испания протестует после ареста рэпера Пабло Аселя
© Ruptly
Руки прочь от рэпера – Испания протестует после ареста Пабло Аселя

Среди прочих противоэпидемических мер, принятых в связи с распространением коронавируса, в Барселоне запрещено собираться в общественных местах группам более шести человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Испании зарегистрировано 3,3 миллиона случаев коронавируса и более 75 тысяч летальных исходов от вызванных COVID-19 осложнений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Spain: Barcelona police evict beachgoers breaching COVID restrictions
Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться