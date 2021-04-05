Видео: долой с пляжа - испанская полиция разогнала нарушителей эпидправил

Полиция Барселоны прогоняет с пляжа отдыхающих, которые нарушили действующие в стране противоэпидемические ограничения.

Инцидент попал в объектив репортеров в воскресенье вечером. Офицеры барселонской городской гвардии прибыли на пляж на нескольких полицейских машинах с включенными проблесковыми маячками. На берегу отдыхала довольно многочисленная группа людей.

Среди прочих противоэпидемических мер, принятых в связи с распространением коронавируса, в Барселоне запрещено собираться в общественных местах группам более шести человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Испании зарегистрировано 3,3 миллиона случаев коронавируса и более 75 тысяч летальных исходов от вызванных COVID-19 осложнений.

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