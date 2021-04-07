Видео: седьмое апреля - день, всей правды о котором не знает никто

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Разбитые и разграбленные здания администрации президента и парламента, беснующаяся толпа и бессилие власти - для многих все это стало символом молдавской "демократии".
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Sputnik / Miroslav Rotari
"Твиттер-революция", "государственный переворот" или попросту "погром" - у событий 7 апреля 2009 года в Кишиневе много интерпретаций. Но всей правды о том дне по-прежнему не знает никто.
Уверенно можно сказать лишь одно: 7 апреля стало для Молдовы некой точкой бифуркации, предопределившей уход с молдавской политической сцены Партии коммунистов и разворот страны на "проевропейский курс". Курс, приведший республику к "захваченному государству", усугубляющейся бедности, оттоку населения и перманентному политическому кризису.
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