09:32 07 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Видео: седьмое апреля - день, всей правды о котором не знает никто

Получить короткую ссылку
301 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/06/34285130.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210407/34283386/video-sedmoe-aprelya---den-vsey-pravdy-o-kotorom-ne-znaet-nikto.html

Разбитые и разграбленные здания администрации президента и парламента, беснующаяся толпа и бессилие власти - для многих все это стало символом молдавской "демократии".

Ремонт здания администрации президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Здание резиденции президента: что оставила после себя "революция 7 апреля"
21
"Твиттер-революция", "государственный переворот" или попросту "погром" - у событий 7 апреля 2009 года в Кишиневе много интерпретаций. Но всей правды о том дне по-прежнему не знает никто.

Уверенно можно сказать лишь одно: 7 апреля стало для Молдовы некой точкой бифуркации, предопределившей уход с молдавской политической сцены Партии коммунистов и разворот страны на "проевропейский курс". Курс, приведший республику к "захваченному государству", усугубляющейся бедности, оттоку населения и перманентному политическому кризису. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться