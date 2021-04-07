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Видео: контроль боеготовности – как проходят масштабные учения в российской армии

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В России на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке начались контрольные проверки боеготовности Вооруженных сил.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале плановых контрольных проверок боевой готовности в российских Вооруженных силах.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", – заявил Шойгу.

Самолет-постановщик помех Ил-22ПП
© Sputnik / Aleksey Kudenko
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Глава российского Минобороны также потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

В Минобороны РФ также уточнили, что всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

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