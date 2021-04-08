16:37 08 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.99
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: Один из великих праздников – Олег Митяев про День космонавтики

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / RT на русском
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/08/34305035.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210408/34305147/video-odin-iz-velikikh-prazdnikov-oleg-mityaev-pro-den-kosmonavtiki.html

Авторская песня и космонавтика очень тесно связаны – считает известный бард, народный артист России Олег Митяев.

День космонавтики, 12 апреля, очень много значит для всего человечества, но в особенности для тех, кто с самого детства мечтал о космосе. И если уж не стать космонавтом, то в меру своих сил и возможностей помочь в освоении того, что людям пока неведомо. А для артиста такой помощью может быть и песня.

"Где-то на выставке гулял, вдруг звонит (Сергей – ред.) Крикалев... говорит: "Я тебе из космоса звоню"... И он попросил, чтобы мы приехали в Центр управления полетами и попели для них песни", – воспоминает Митяев.

Космодром Байконур. Архивное фото
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Фото: на Байконуре готовят к старту ракету "Союз" с портретом Гагарина
По словам Олега Митяева, многие барды мечтали, чтобы их песни звучали в космосе. Об этом народный артист России рассказал в интервью RT. Ведь именно ему посчастливилось дать концерт для Международной космической станции. 

Узнайте в нашем видео, какими незабываемыми впечатлениями об этом событии поделился артист и как проходил концерт для космонавтов на МКС.

"День космонавтики – один из великих праздников в нашей стране. Весна, космос, Гагарин. Ура, товарищи!" – говорит Митяев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
«Один из великих праздников»: Олег Митяев про День космонавтики
Видео: Один из великих праздников – Олег Митяев про День космонавтики
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться