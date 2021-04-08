Видео: Один из великих праздников – Олег Митяев про День космонавтики

День космонавтики, 12 апреля, очень много значит для всего человечества, но в особенности для тех, кто с самого детства мечтал о космосе. И если уж не стать космонавтом, то в меру своих сил и возможностей помочь в освоении того, что людям пока неведомо. А для артиста такой помощью может быть и песня.

"Где-то на выставке гулял, вдруг звонит (Сергей – ред.) Крикалев... говорит: "Я тебе из космоса звоню"... И он попросил, чтобы мы приехали в Центр управления полетами и попели для них песни", – воспоминает Митяев.

По словам Олега Митяева, многие барды мечтали, чтобы их песни звучали в космосе. Об этом народный артист России рассказал в интервью RT. Ведь именно ему посчастливилось дать концерт для Международной космической станции.

Узнайте в нашем видео, какими незабываемыми впечатлениями об этом событии поделился артист и как проходил концерт для космонавтов на МКС.

"День космонавтики – один из великих праздников в нашей стране. Весна, космос, Гагарин. Ура, товарищи!" – говорит Митяев.

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