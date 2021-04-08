Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов

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Латвия ведет войну с русскими журналистами. В стране вводят в Уголовный закон новые статьи и заводят уголовные дела на авторов, которые сотрудничают с российскими СМИ.
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Video : Sputnik / RUPTLY
Счета авторов арестовывают, их не выпускают из страны. Официально возбуждено уже 7 уголовных дел. Но по факту под статьей все, кто за последние пять лет разместил хотя бы одну публикацию на порталах Sputnik или Baltnews.
На журналистов давят не только в странах Балтии – по всему миру. Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем.
Как видят ситуацию немногочисленные журналисты, которые не боятся говорить то, о чем другие молчат?
Об этом – эксклюзивный репортаж нашего корреспондента из Риги.
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