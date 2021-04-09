10:27 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Видео

"Поехали!": пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин"

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Роскосмос
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34314554.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210409/34314296/Poekhali-pusk-rakety-nositelya-Soyuz-21a-spilotiruemym-korablem-YuA-Gagarin.html
"Поехали!": пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин"
9 апреля 2021 года со стартовой площадки №31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и экипажем длительной экспедиции МКС-65.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=63356927&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34314554.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-04-09T10:04Z

9 апреля 2021 года со стартовой площадки №31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и экипажем длительной экспедиции МКС-65.

В состав основного экипажа вошли: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж вошли: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

Накануне в городе Байконыре состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-65, сообщает Sputnik Казахстан.

Космонавтов из гостиницы на стартовую площадку проводили под песню "Земля в иллюминаторе". 

Экипаж получил благословение от настоятеля храма Святого великомученика Георгия Победоносца.

Представителей СМИ не пустили за ограждение из-за карантинных ограничений.

В связи с предстоящим праздником - Днем космонавтики - на обшивку корабля нанесена надпись "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Владелец Amazon Джефф Безос
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes
#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Видео: #СВОИХНЕБРОСАЕМ – кто вступился за задержанных в Латвии журналистов
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться