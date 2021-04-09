"Поехали!": пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин"

9 апреля 2021 года со стартовой площадки №31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") и экипажем длительной экспедиции МКС-65.

В состав основного экипажа вошли: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж вошли: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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Накануне в городе Байконыре состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-65, сообщает Sputnik Казахстан.

Космонавтов из гостиницы на стартовую площадку проводили под песню "Земля в иллюминаторе".

Экипаж получил благословение от настоятеля храма Святого великомученика Георгия Победоносца.

Представителей СМИ не пустили за ограждение из-за карантинных ограничений.

В связи с предстоящим праздником - Днем космонавтики - на обшивку корабля нанесена надпись "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.

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