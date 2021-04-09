Видео: пир во время ковида - полиция накрыла подпольную вечеринку

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Полиция Франции провела рейд во дворце Вивьен в Париже после информации о том, что владелец апартаментов бизнесмен Пьер-Жан Шалансон устраивал незаконные тайные вечеринки в условиях пандемических запретов.
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REUTERS / Eric Gaillard
Бизнесмена и коллекционера произведений искусства Пьер-Жана Шалансона вместе с шеф-поваром Кристофом Леруа подозревают в организации роскошных тайных вечеринок вопреки действующим во Франции пандемическим ограничениям.
К слову, французские рестораны находятся на самоизоляции уже пять месяцев. В стране снова карантин: школы закрываются, вводится локдаун, чтобы уменьшить распространение вируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции в настоящее время зарегистрировано чуть более пяти миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и около 100 000 связанных с ним смертей.
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