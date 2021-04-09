Видео: как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу во всем мире. С самого ее начала многие европейские государства заявили о намерении помочь предпринимателям и о выделении миллиардов долларов для этих целей.

Но если в одних странах бизнесменам помогали активно, то в других искали любые поводы отказать в поддержке. В их числе оказалась Латвия.

Корреспондент Sputnik поговорил с владельцем отеля в Риге Роландсом Погулисом. Раньше его семейный бизнес был довольно успешен, и в первую волну пандемии государство финансово помогло предпринимателям. Но затем это решение было пересмотрено властями.

Погулис рассказал, как так вышло, что государство не просто не помогло латвийским предпринимателям в трудное время, но еще и разорило их.

Узнайте из видео Sputnik, в каком положении оказались латвийские бизнесмены и есть ли возможность исправить эту ситуацию.

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