21:43 09 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Видео

И. о. премьера Аурелиу Чокой – гость пресс-центра Sputnik

Получить короткую ссылку
7310
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34330798.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210409/34328495/i-o-premera-aureliu-chokoy-gost-press-tsentra-sputnik.html

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой в рамках дискуссионного клуба в пресс-центре Sputnik Молдова отвечает на актуальные вопросы, интересующие жителей страны.

Парламент ввел в Молдове чрезвычайное положение на 60 дней. Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям сложной эпидемиологической обстановки установила новые ограничения. В то же время общество продолжает сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Чокой рассказал о подготовке партии вакцины "Спутник V" для Молдовы
В рамках нового эпизода дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik и. о. премьера Аурелиу Чокой отвечает на вопросы о действующих в Молдове ограничениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, о том, что произойдет, если Конституционный суд признает несоответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения, о том, когда могут возобновить работу в очном формате учебные заведения, и когда Молдова закупит вакцину от COVID-19 для иммунизации населения.

Еще одна тема – похищение украинского судьи Николая Чауса. Как это произошло? Вовлечены ли в это представители госструктур? И рискует ли разгореться дипломатический скандал? 

Также в ходе беседы речь пойдет о наличии средств в госбюджете для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, об экспорте пшеницы, о том, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на поддержку со стороны государства. И начнет ли правительство Молдовы предпринимать шаги, чтобы Россия вновь пошла навстречу и утвердила нулевые пошлины для молдавской сельхозпродукции?

Мероприятие транслируется онлайн на сайте sputnik.md, а также на страницах агентства в соцсетях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Принц Филипп, 2020 год.
Фото: памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Видео: как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться