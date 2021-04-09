И. о. премьера Аурелиу Чокой – гость пресс-центра Sputnik

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой в рамках дискуссионного клуба в пресс-центре Sputnik Молдова отвечает на актуальные вопросы, интересующие жителей страны.

Парламент ввел в Молдове чрезвычайное положение на 60 дней. Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям сложной эпидемиологической обстановки установила новые ограничения. В то же время общество продолжает сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами.

В рамках нового эпизода дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik и. о. премьераотвечает на вопросы о действующих в Молдове ограничениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, о том, что произойдет, если Конституционный суд признает несоответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения, о том, когда могут возобновить работу в очном формате учебные заведения, и когда Молдова закупит вакцину от COVID-19 для иммунизации населения.

Еще одна тема – похищение украинского судьи Николая Чауса. Как это произошло? Вовлечены ли в это представители госструктур? И рискует ли разгореться дипломатический скандал?

Также в ходе беседы речь пойдет о наличии средств в госбюджете для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, об экспорте пшеницы, о том, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на поддержку со стороны государства. И начнет ли правительство Молдовы предпринимать шаги, чтобы Россия вновь пошла навстречу и утвердила нулевые пошлины для молдавской сельхозпродукции?

Мероприятие транслируется онлайн на сайте sputnik.md, а также на страницах агентства в соцсетях.

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