И. о. премьера Аурелиу Чокой – гость пресс-центра Sputnik

Парламент ввел в Молдове чрезвычайное положение на 60 дней. Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям сложной эпидемиологической обстановки установила новые ограничения. В то же время общество продолжает сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами.
Еще одна тема – похищение украинского судьи Николая Чауса. Как это произошло? Вовлечены ли в это представители госструктур? И рискует ли разгореться дипломатический скандал?
Также в ходе беседы речь пойдет о наличии средств в госбюджете для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, об экспорте пшеницы, о том, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на поддержку со стороны государства. И начнет ли правительство Молдовы предпринимать шаги, чтобы Россия вновь пошла навстречу и утвердила нулевые пошлины для молдавской сельхозпродукции?
Мероприятие транслируется онлайн на сайте sputnik.md, а также на страницах агентства в соцсетях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>