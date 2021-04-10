19:14 10 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Видео: "дакийскую деревню" в Румынии назвали в честь русского святого

Получить короткую ссылку
12120
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/09/34330359.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210410/34330474/video-v-romania-dakiyskuyu-derevnyu-nazvali-v-chest-russkogo-svyatogo.html

Священник Михаил Миля, основатель Фонда Святого Саввы, инициировал реконструкцию дакийского поселения в коммуне Нэень уезда Бузэу. Поселение решили назвать в честь русского преподобного Серафима Саровского.

Основатели говорят, что, что назвали деревню в честь русского святого не случайно. Преподобный Серафим Саровский очень любил природу и животных, а значит, это лучший святой, которого можно выбрать в качестве защитника, считают поселенцы.

Хозяйка, фасад, землянка.
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом
13

Это жилая деревня, сюда можно добраться на телеге, на внедорожнике, либо пешком. Жители обустроили здесь все, что им нужно для типичной сельской жизни: дома старинной, "дакийской" архитектуры, овчарню, обеспечивающую их молочными продуктами, и церковью - для пищи духовной. Главный принцип поселения – самоуправление и самофинансирование.

Смотрите на видео Sputnik как живет "дакийская деревня" под покровительством русского святого.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Советские автомобили в Кишиневе
Фото: свидетели эпохи – советские автомобили на дорогах Молдовы
Westminster Abbey rings bells 99 times in tribute to Prince Philip
Видео: 99 ударов колокола – в Вестминстерском аббатстве почтили память принца Филиппа
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться