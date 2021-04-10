Видео: "дакийскую деревню" в Румынии назвали в честь русского святого

Основатели говорят, что, что назвали деревню в честь русского святого не случайно. Преподобный Серафим Саровский очень любил природу и животных, а значит, это лучший святой, которого можно выбрать в качестве защитника, считают поселенцы.

Это жилая деревня, сюда можно добраться на телеге, на внедорожнике, либо пешком. Жители обустроили здесь все, что им нужно для типичной сельской жизни: дома старинной, "дакийской" архитектуры, овчарню, обеспечивающую их молочными продуктами, и церковью - для пищи духовной. Главный принцип поселения – самоуправление и самофинансирование.

Смотрите на видео Sputnik как живет "дакийская деревня" под покровительством русского святого.

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