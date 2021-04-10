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Видео: первые кадры на орбите – корабль "Ю. А. Гагарин" доставил экипаж на МКС

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© Ruptly NASA TV / Roscosmos
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210410/34333910/video-pervye-kadry-na-orbite-korabl-gagarin-dostavil-ekipazh-na-mks.html

Космический корабль "Союз МС-18" доставил на МКС космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.

Именной корабль "Ю. А. Гагарин" в пятницу утром стартовал с космодрома Байконур. Примерно через 9 минут после пуска корабль вышел на орбиту, а уже через 3 часа 25 минут полета пристыковался к Международной космической станции.

© Photo : Roscosmos
Снова на орбите – корабль "Ю. А. Гагарин" стартовал к МКС
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Интересный факт: оказывается, на корабле был еще один член экипажа. Им стал игрушечный котенок по имени Гав, герой известного мультфильма. Космонавты рассказали, что игрушка была индикатором невесомости, который указывает на выход корабля на орбиту. А принадлежит она сыну одного из космонавтов.

Смотрите, как встречали на МКС новый экипаж, как прямо на орбите прошло первое общение с семьями вновь прибывших и какую роль в полете сыграл игрушечный котенок.

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