Видео: первые кадры на орбите – корабль "Ю. А. Гагарин" доставил экипаж на МКС

Космический корабль "Союз МС-18" доставил на МКС космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.

Именной корабль "Ю. А. Гагарин" в пятницу утром стартовал с космодрома Байконур. Примерно через 9 минут после пуска корабль вышел на орбиту, а уже через 3 часа 25 минут полета пристыковался к Международной космической станции.

Интересный факт: оказывается, на корабле был еще один член экипажа. Им стал игрушечный котенок по имени Гав, герой известного мультфильма. Космонавты рассказали, что игрушка была индикатором невесомости, который указывает на выход корабля на орбиту. А принадлежит она сыну одного из космонавтов.

Смотрите, как встречали на МКС новый экипаж, как прямо на орбите прошло первое общение с семьями вновь прибывших и какую роль в полете сыграл игрушечный котенок.

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