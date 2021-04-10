Видео: 99 ударов колокола – в Вестминстерском аббатстве почтили память принца Филиппа

Британия в трауре. Печальное известие о кончине герцога Эдинбургского, супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа сообщила в пятницу пресс-служба Букингемского дворца. Он умер в возрасте 99 лет.

Принц Филипп, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев.

В Вестминстерском аббатстве, расположенном в самом центре Лондона, рядом со зданием парламента, почтили память умершего принца Филиппа 99 ударами колоколов. СМИ сообщают, что начиная с 18.00 по местному времени каждую минуту раздавалось по одному удару колокола.

"Мы ценим чувство долга принца Филиппа, которое на протяжении долгих лет служило эталоном моральных ценностей в нашей общественной жизни", — пояснил декан Вестминстера.

Смотрите на видео, как проходило памятное мероприятие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova