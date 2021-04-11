Видео: спа для животных – как балуют четвероногих в салоне красоты

В этом салоне владельцы животных могут сделать своим четвероногим друзьям модные стрижки и украсить аксессуарами. Но главное здесь - не эстетика: стрижка и уход очень важны для здоровья питомцев.

Приход весны – отличный повод подумать о здоровье и красоте... своих питомцев.

У кишиневцев, желающих побаловать своих домашних животных, появилась отличная возможность это сделать: спа-салон для питомцев всегда рад своим мохнатым посетителям.

Основные клиенты салона – собаки. Вот уж чьи хозяева смело могут дать волю фантазии и украсить своих четвероногих друзей и стрижками, и аксессуарами. Но здесь дело не только в эстетике: стрижка и уход очень важны для здоровья животного, и здесь не следует торопиться. Пакет услуг для каждого животного включает в себя мытье, стрижку, обрезку когтей, чистку ушей и занимает, в среднем, три часа. Тут все зависит от вида животного и его шерсти.

По словам хозяйки салона, работа с животными – одновременно очень приятный и тяжелый труд, потому что каждый из четвероногих обладает своим темпераментом и к каждому нужно найти индивидуальный подход.

Смотрите в нашем видео, как проходят спа-процедуры и с какими необычными животными специалисты сталкиваются в своей работе.

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