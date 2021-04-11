Итоги недели в видео: зеленка, ситуация с COVID и политкризис в Молдове

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной. Республика находится на 18 месте в Европе по числу новых заражений и на 16 месте по количеству летальных исходов.

Молдавский Минздрав сообщил, что Российская Федерация подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в Молдову в качестве гуманитарной помощи. Из этой партии 62 000 доз передадут Приднестровью.

В республике обсуждают похищение в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса.

"Зеленочные войны". Представители партии PACE облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару вечером 6 апреля. Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации. Председатель территориальной организации политической партии PACE из Сынжерей, обливший вице-председателя района зеленкой, помещен под домашний арест на 30 суток. Пострадавший глава района в данный момент находится в больнице с ожогами глаз первой и второй степени. По словам врачей, его состояние стабильно.

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич с просьбой выступить посредником в разрешении институционального конфликта между президентом и высшим законодательным органом республики. Кроме того, Гречаная попросила Конституционный суд страны запросить заключение amicus curiae (юридический термин, означает сообщение суду информации, имеющей отношение к делу - ред.) Европейской комиссии по демократии через право Совета Европы в контексте обращения о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента.

Молдавский актер театра и кино Борис Бекет скончался 6 апреля. Ему было 68 лет.

События непростой недели – в одном видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova