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Космонавты из РФ поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос

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© Video : Роскосмос
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210412/34349641/kosmonavty-video-pozdravili-s-yubileem-pervogo-poleta-cheloveka-v-kosmos.html

Российский экипаж МКС поздравил население Земли с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля – смотрите видео.

Гагарин в Молдавии
© Sputnik
Юрий Гагарин в Молдове: как это было
Ровно 60 лет назад советская ракета-носитель "Восток-1" доставила Юрия Гагарина на околоземную орбиту, таким образом, он стал первым в истории человеком, оказавшимся в космическом пространстве. Именно тогда, по мнению российских космонавтов, началась новая история пилотируемых космических полетов.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.

Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что тот полет Гагарина продемонстрировал неоспоримое превосходство советских технологий и сделал СССР первой космической державой. К поздравлениям также присоединились космонавты Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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