Космонавты из РФ поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос

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Российский экипаж МКС поздравил население Земли с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля – смотрите видео.
Ровно 60 лет назад советская ракета-носитель "Восток-1" доставила Юрия Гагарина на околоземную орбиту, таким образом, он стал первым в истории человеком, оказавшимся в космическом пространстве. Именно тогда, по мнению российских космонавтов, началась новая история пилотируемых космических полетов.
В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.
Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что тот полет Гагарина продемонстрировал неоспоримое превосходство советских технологий и сделал СССР первой космической державой. К поздравлениям также присоединились космонавты Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.
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