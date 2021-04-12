Космонавты из РФ поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос

Ровно 60 лет назад советская ракета-носитель "Восток-1" доставила Юрия Гагарина на околоземную орбиту, таким образом, он стал первым в истории человеком, оказавшимся в космическом пространстве. Именно тогда, по мнению российских космонавтов, началась новая история пилотируемых космических полетов.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.

Российский космонавт Олег Новицкий отметил, что тот полет Гагарина продемонстрировал неоспоримое превосходство советских технологий и сделал СССР первой космической державой. К поздравлениям также присоединились космонавты Петр Дубров, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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