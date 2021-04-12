Видео: пожар на фабрике "Невская мануфактура" - кадры трагедии

Фабрика "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге загорелась утром в понедельник, поначалу огонь охватил четыре этажа, но затем полыхнуло так, что к тушению подключились силы Минобороны. В огне погибли люди.

Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, затем эта цифра возросла до 10 тысяч "квадратов". Крыша и перекрытия на четырех этажах здания обрушились.

При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела.

Минобороны России сообщило, что приступило к оказанию помощи в ликвидации пожара.

"В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа", - заявили в пресс-службе ведомства.

На место пожара с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17.46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга.

Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей там сдавали в аренду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova