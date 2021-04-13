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Видео: в Лондоне ажиотаж - Сохо празднует антиковидные послабления

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (134)
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Пинта пива после трудного дня - наконец-то эта маленькая радость доступна лондонцам, которые соскучились по живому общению.

В понедельник вечером жители популярного лондонского района Сохо заполонили улицы, чтобы впервые с ноября пообщаться вживую за бокалом пива. С 12 апреля в Великобритании ослаблены ограничения, ранее введенные из-за роста заболеваемости COVID-19.

Флаконы и шприцы видны перед флагом ЕС
© REUTERS / DADO RUVIC
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Открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы. Соединенное Королевство приступило к реализации "второго шага" антиковидного плана действий премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Дальнейшее смягчение правил ждет британцев после 17 мая, когда в силу вступит "третий шаг". 

Как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 в Великобритании в настоящее время получили примерно 32 миллиона жителей, это около 57% взрослого населения.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (134)

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