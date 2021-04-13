Видео: Россия перебрасывает войска на западные рубежи в ответ на угрозы НАТО

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Министр обороны России рассказал о внезапной проверке боеготовности войск Западного и Южного военных округов и уточнил, что связано это с угрожающей деятельностью НАТО.
В качестве ответных мер на западные рубежи России переброшены две армии и три соединения десантных войск. Там военные проводят учения.
За три недели подразделения показали полную готовность и способность обеспечить безопасность страны. Но это не все, впереди еще две недели учений, заявил глава Минобороны на совещании в Североморске. Фрагмент выступления Шойгу - в нашем видео.
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