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Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (139)
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Россия до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причина совсем не оригинальна: снова рост заболеваемости коронавирусом.

Страны мира. Турция
© Sputnik / Руслан Кривобок
Турция ужесточает меры против распространения коронавируса
Третья волна COVID-19 бушует в странах мира, в том числе тех, что являются наиболее популярными с точки зрения летнего отдыха. 

В Турции введены более жесткие ограничения: по данным минздрава страны, суточный прирост случаев коронавируса в стране 8 апреля составил 55 941, в седьмой раз за последние 10 дней обновив рекорд с начала пандемии.  

Вакцинация в европейских странах идет не так динамично, как предполагалось, поэтому о переломе в плане противодействия пандемии говорить рано.

Все аргументы говорят в пользу того, что туристический сезон - 2021, как и предыдущий, вновь может оказаться под угрозой срыва.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (139)

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