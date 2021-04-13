Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021

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Россия до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причина совсем не оригинальна: снова рост заболеваемости коронавирусом.
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Sputnik / Руслан Кривобок
Третья волна COVID-19 бушует в странах мира, в том числе тех, что являются наиболее популярными с точки зрения летнего отдыха.
В Турции введены более жесткие ограничения: по данным минздрава страны, суточный прирост случаев коронавируса в стране 8 апреля составил 55 941, в седьмой раз за последние 10 дней обновив рекорд с начала пандемии.
Вакцинация в европейских странах идет не так динамично, как предполагалось, поэтому о переломе в плане противодействия пандемии говорить рано.
Все аргументы говорят в пользу того, что туристический сезон - 2021, как и предыдущий, вновь может оказаться под угрозой срыва.
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