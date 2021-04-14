Видео: как НАТО превращает Украину в "пороховую бочку"

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан в случае обострения конфликта на Украине. Это пообещал российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Впрочем, всю ответственность за последствия он возлагает на Киев и его западных кураторов. Ведь именно они превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь в регион.
"Поставки шли, они продолжаются. Объемы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", – заявил дипломат.
Почему НАТО сначала наращивает военное присутствие у российских границ, а потом пугается ответных мер Москвы?
И можно ли без войны решить конфликт с теми, кто постоянно нарушает минские договоренности – узнайте из видео Sputnik.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>