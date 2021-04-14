Видео: как НАТО превращает Украину в "пороховую бочку"

Украина, усилиями США и их союзников по НАТО, превращается в "пороховую бочку", заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан в случае обострения конфликта на Украине. Это пообещал российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Впрочем, всю ответственность за последствия он возлагает на Киев и его западных кураторов. Ведь именно они превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь в регион.

"Поставки шли, они продолжаются. Объемы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", – заявил дипломат.

Почему НАТО сначала наращивает военное присутствие у российских границ, а потом пугается ответных мер Москвы?

И можно ли без войны решить конфликт с теми, кто постоянно нарушает минские договоренности – узнайте из видео Sputnik.

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