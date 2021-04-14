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Видео: контрольная проверка сил Черноморского флота в Севастополе

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Sputnik Молдова
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На юге России был дан старт контрольной проверке за зимний период обучения военно-морских сил Черноморского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, в артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям приняли участие фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли.

Сообщается, что экипажи провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. Также в проверке были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Смотрите в нашем видео, как проходила масштабная контрольная проверка.

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