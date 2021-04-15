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Видео: "Ответ будет неотвратимым" – МИД РФ о новом пакете антироссийских мер

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210415/34397339/russia-otvetit-na-sanktsii-usa.html

В МИД России прокомментировали введение президентом США Джо Байденом очередных антироссийских санкций.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ на санкции США будет неотвратимым.

Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции против России

Ранее официальный Белый дом сообщил о введении санкций против российских предприятий, а также объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии в США. В указе, подписанном американским президентом, значатся 16 организаций и 16 физических лиц, а также 10 российских дипломатов – их собираются выслать из Вашингтона.

Чем такое "агрессивное поведение" грозит США и на ком лежит ответственность за "деградацию двусторонних отношений"?

Смотрите фрагмент выступления Захаровой в нашем видео.

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