Видео: "Ответ будет неотвратимым" – МИД РФ о новом пакете антироссийских мер

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответ на санкции США будет неотвратимым.

Ранее официальный Белый дом сообщил о введении санкций против российских предприятий, а также объявил о высылке сотрудников российской дипмиссии в США. В указе, подписанном американским президентом, значатся 16 организаций и 16 физических лиц, а также 10 российских дипломатов – их собираются выслать из Вашингтона.

Чем такое "агрессивное поведение" грозит США и на ком лежит ответственность за "деградацию двусторонних отношений"?

Смотрите фрагмент выступления Захаровой в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova