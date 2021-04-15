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Видео: придется объясняться – договорятся ли США с талибами в Афганистане

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Sputnik Молдова
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Не все в Афганистане обрадованы известием о выводе из страны группировки войск Соединенных Штатов к 11 сентября 2021 года.

Жители Афганистана возмущены решением Байдена вывести из их страны американские войска. Президент США заявил, что солдатам "пора возвращаться домой".

"Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой", – сказал Байден в обращении к нации в среду.

Генерал Николае Чукэ
© Inquam Photos / Cristian Sterlic
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Вслед за США о готовности покинуть Афганистан тут же заявили партнеры Штатов по Североатлантическому альянсу.

Но ведь договориться с талибами и прийти к миру, чего они пытались добиться почти 20 лет, у них так и не получилось. К тому же, данное решение нарушает договоренности, к которым ранее пришли США и талибы, согласно которым войска из страны должны были быть выведены до 1 мая этого года.

Когда войска США полностью уйдут из Афганистана? И за что, по мнению российского МИД, им придется объясняться с боевиками – узнайте из видео Sputnik.

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