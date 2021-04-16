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Прямая трансляция первого заседания парламента Молдовы после решения КС

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (339)
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© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210416/34402199/Pryamaya-translyatsiya-pervogo-zasedaniya-parlamenta-Moldovy-posle-resheniya-KS.html

Депутаты молдавского парламента собрались на первое пленарное заседание после решения Конституционного суда, который признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск высшего законодательного органа страны.

Порядка 20 вопросов предстоит рассмотреть молдавским депутатам на пленарном заседании 16 апреля. 

Депутаты обсудят проект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инициативу о введении мер поддержки микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчета и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, проект о предоставлении в порядке исключения права на досрочную пенсию по возрасту, законопроект о компенсации тарифов на электроэнергию потребителям частных домохозяйств.

Среди прочего парламентарии также рассмотрят поправки в закон о социальной защите граждан, пострадавших в результате катастрофы в Чернобыле, изменения в закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы, а также в закон о международных договорах Республики Молдова и в закон о дипломатической службе.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

"В первую очередь мы должны изучить решение Конституционного суда. Вы знаете, что парламент объявил в стране ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что будет с ними. Как я уже говорила, досрочные выборы неизбежны", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (339)

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