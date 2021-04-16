Прямая трансляция первого заседания парламента Молдовы после решения КС

Порядка 20 вопросов предстоит рассмотреть молдавским депутатам на пленарном заседании 16 апреля.

Депутаты обсудят проект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инициативу о введении мер поддержки микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчета и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, проект о предоставлении в порядке исключения права на досрочную пенсию по возрасту, законопроект о компенсации тарифов на электроэнергию потребителям частных домохозяйств.

Среди прочего парламентарии также рассмотрят поправки в закон о социальной защите граждан, пострадавших в результате катастрофы в Чернобыле, изменения в закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы, а также в закон о международных договорах Республики Молдова и в закон о дипломатической службе.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы. Однако законодательный орган не может быть распущен во время чрезвычайного положения, которое действует в стране до 30 мая.

"В первую очередь мы должны изучить решение Конституционного суда. Вы знаете, что парламент объявил в стране ЧП, есть несколько обращений в КС по поводу этого решения, мы должны понять, что будет с ними. Как я уже говорила, досрочные выборы неизбежны", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

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