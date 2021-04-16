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Видео: обойти санкции – кто не попал в ограничительный список США против России?

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Sputnik Молдова
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Белый дом в четверг сообщил о высылке Соединенными Штатами десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, а также о введении новых санкций против РФ.

Антироссийские санкции США назвали "мерами гегемона".

Россия ответит на санкции США
© Ruptly
"Ответ будет неотвратимым" – МИД РФ о новом пакете антироссийских мер

Так новый пакет ограничений в сторону Москвы прокомментировали в Китае. В Пекине отметили, что это не только их мнение, но и мирового сообщества. И призвали Россию и Америку поговорить, вместо того чтобы обмениваться взаимными ограничениями.

Впрочем, российский МИД уже проанонсировал неизбежные ответные меры Вашингтону.

"На чью разведку" нужно работать, чтобы не попасть в санкционный список США и что Байден предложил Путину обсудить этим летом – узнайте, посмотрев видео от Sputnik.

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