Видео: рэпера Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

Суд Московского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении Тимы Белорусских. Артиста обвиняли в приобретении, употреблении и хранении наркотиков.

Суд Московского района рассмотрел уголовное дело в отношении популярного певца Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). Артиста обвиняли в приобретении, употреблении и хранении наркотиков.

В конце января Telegram-каналы сообщили о задержании музыканта в столице Белоруссии. Тогда у 22-летнего артиста обнаружили два килограмма запрещенных веществ, после чего он был отправлен под домашний арест под залог.

На протяжении долгого времени Белорусских доказывал своим подписчикам в Instagram, что все произошедшее не имеет под собой оснований. Тем не менее, 25 марта рэпер все-таки признал вину.

По решению суда, Тима Белорусских приговорен к двум годам "домашней химии", которая подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение, пишет Sputnik Беларусь. Осужденного ставят на учет и на протяжении всего срока его посещают сотрудники милиции.

Как проходил процесс над знаменитым певцом смотрите в видео из зала суда.

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