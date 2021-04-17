Видео: из журналистики – в школу полиции: как изменить свою жизнь

Молдавская журналистка не побоялась внести серьезные изменения в свою жизнь и отправилась в полицейскую академию. Теперь она проходит специальную подготовку и посещает особые тренировки. Смотрите видео.

Ионела Доска-Жункэ в свои 22 года решила кардинально изменить жизнь. Выучившись одной профессии, она пришла к выводу, что ее следует поменять.

После школы она видела себя журналистом, но потом поняла, что хочет стать полицейским.

Своим решением Ионела осталась довольна. Смена занятия, как отмечает девушка, положительно сказалась на ее качествах – она стала более ответственной и дисциплинированной.

С февраля этого года Ионела начала активные тренировки. Теперь ей предстоит научиться стрелять, драться и выполнять приказы.

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