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Видео: из журналистики – в школу полиции: как изменить свою жизнь

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© Video : ministerul afacerilor interne al Republicii Moldova Academia "Ștefan cel Mare"
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/11/34421325.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210417/34421458/video-iz-zhurnalistiki--v-shkolu-politsii-kak-izmenit-svoyu-zhizn.html

Молдавская журналистка не побоялась внести серьезные изменения в свою жизнь и отправилась в полицейскую академию. Теперь она проходит специальную подготовку и посещает особые тренировки. Смотрите видео.

Ионела Доска-Жункэ в свои 22 года решила кардинально изменить жизнь. Выучившись одной профессии, она пришла к выводу, что ее следует поменять. 

Погранполиция. Архивное фото
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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После школы она видела себя журналистом, но потом поняла, что хочет стать полицейским.

Своим решением Ионела осталась довольна. Смена занятия, как отмечает девушка, положительно сказалась на ее качествах – она стала более ответственной и дисциплинированной.

С февраля этого года Ионела начала активные тренировки. Теперь ей предстоит научиться стрелять, драться и выполнять приказы.

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