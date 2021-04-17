Видео: корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС вернулся на Землю

Смотрите на видео, как в степи Казахстана была совершена успешная посадка космического корабля "Союз МС-17" с членам экипажа Международной космической станции на борту.

Момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" обнародовали "Роскосмос" и НАСА.

В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.

Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.

Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

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