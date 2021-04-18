Видео: принца Филиппа похоронили в Виндзорском замке

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп 17 апреля был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке – смотрите видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Молдавская журналистка не побоялась внести серьезные изменения в свою жизнь и отправилась в полицейскую академию. Теперь она проходит специальную подготовку и посещает особые тренировки. Смотрите видео.
Смотрите на видео, как в степи Казахстана была совершена успешная посадка космического корабля "Союз МС-17" с членам экипажа Международной космической станции на борту.
Белый дом в четверг сообщил о высылке Соединенными Штатами десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, а также о введении новых санкций против РФ.
Суд Московского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении Тимы Белорусских. Артиста обвиняли в приобретении, употреблении и хранении наркотиков.
Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против Молдовы и народа, заявил Игорь Додон.
В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, что случилось с экипажем авиасудна, рухнувшего недалеко от молдавской столицы.
Модули МКС выработали ресурс, станция будет работать до 2024 года, а перспективы международного сотрудничества должны определиться в ходе переговоров, заявили в "Роскосмосе".
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik