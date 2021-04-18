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Видео: принца Филиппа похоронили в Виндзорском замке

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210418/34429859/pokhorony-printsa-filippa-video.html

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп 17 апреля был похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке – смотрите видео.

Члены королевской семьи на похоронах принца Филиппа.
© REUTERS / Hannah McKay
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Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

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