Итоги недели в одном видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Конституционный суд Молдовы признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента республики. Однако по закону это нельзя сделать во время чрезвычайного положения, которое действует в республике до 30 мая из-за коронавируса. При этом в КС опротестовали введенный парламентом режим ЧП – дата заседания инстанции пока не определена.

Спикер парламента республики Зинаида Гречаная заявила, что роспуск законодательного органа противоречит Конституции Молдовы, так как есть парламентское большинство. Также она считает, что закон не позволяет президенту Молдовы отменить режим чрезвычайного положения в стране.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в ближайшее время будет подписан указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. В то же время глава государства дала понять, что будет ожидать вердикта Конституционного суда по поводу конституционности установления в Молдове режима чрезвычайного положения.

Социалисты же потребовали отставки президента Молдовы и проведения досрочных выборов главы государства.

В Молдове также рассмотрели возможность закупки дополнительного объема вакцины "Спутник V" к партии из 182 000 доз, которые будут получены в качестве пожертвования от России. Члены Национального координационного комитета иммунизации от COVID-19 решили запросить коммерческое предложение на закупку 700 000 доз препарата. Минздрав ведет переговоры о закупке лота в 100 тысяч вакцин CoronaVac из КНР. Решено, что по платформе COVAX Молдова закупит до 2 миллионов доз вакцины.

В республике продолжается обсуждение похищения в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса.

На этой неделе скончались депутат парламента Молдовы Людмила Гузун и муниципальный советник Кишинева Валериу Лупашку.

События непростой недели – в одном видео.

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