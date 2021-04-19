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Видео: самолеты-разведчики НАТО у границ Камчатки и Донбасса

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© Ruptly Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210419/34442849/video-razvedchiki-nato-zachastili-s-poletami-u-rossiyskikh-granits-zachem-im-Kamchatka-i-donbass.html

Самолеты НАТО за последнюю неделю побили собственный рекорд. Было установлено, что они приближались к российским границам 58 раз. Минобороны России расценивает это как намеренные провокации.

MQ-9
© Public Domain / Flickr S.C. Air National Guard / MQ-9
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Очередное обострение ситуации на Донбассе активизировало деятельность разведки НАТО. У границы практически постоянно висят дроны-разведчики RQ-4 Global Hawk, наблюдая за приготовлениями армий ДНР и ЛНР к обороне. Также в последнее время многократно участились случаи подлетов к побережью Камчатки.

Подлетали настолько близко, что в небо пришлось поднимать истребители и разгонять авиацию альянса. Что самолеты НАТО выведывают у побережья Камчатки и Черного моря? И зачем они мониторят линию разграничения между Украиной и непризнанными республиками Донбасса? Ответы - в нашем видео.

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