Видео: полиция Испании выявила нелегальный цех 3D-печати оружия

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Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, 3D-принтер может "сотворить" ствол пистолета за считанные минуты.
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Fotolia / Bits and Splits
Полиция Испании обнаружила незаконный цех по изготовлению оружия при помощи 3D-печати. На видеозаписи, опубликованной Национальной полицией 18 апреля, видно, как "продукцию" разбирают офицеры.
Во время рейда полиция изъяла большое количество "стволов". Владельцу предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По данным Национальной полиции, 3D-принтер может изготовить ствол пистолета всего за две минуты.
Сообщается, что подобный цех в Испании обнаружили впервые.
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