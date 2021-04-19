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Видео: полиция Испании выявила нелегальный цех 3D-печати оружия

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210419/34443668/Video-politsiya-Ispanii-vyyavila-nelegalnyy-tsekh-3D-pechati-oruzhiya.html

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, 3D-принтер может "сотворить" ствол пистолета за считанные минуты.

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© Fotolia / Bits and Splits
Искусственный орган - что напечатали ученые на 3-d принтере
Полиция Испании обнаружила незаконный цех по изготовлению оружия при помощи 3D-печати. На видеозаписи, опубликованной Национальной полицией 18 апреля, видно, как "продукцию" разбирают офицеры.

Во время рейда полиция изъяла большое количество "стволов". Владельцу предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По данным Национальной полиции, 3D-принтер может изготовить ствол пистолета всего за две минуты.

Сообщается, что подобный цех в Испании обнаружили впервые.

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