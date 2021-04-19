Видео: полиция Испании выявила нелегальный цех 3D-печати оружия

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, 3D-принтер может "сотворить" ствол пистолета за считанные минуты.

Полиция Испании обнаружила незаконный цех по изготовлению оружия при помощи 3D-печати. На видеозаписи, опубликованной Национальной полицией 18 апреля, видно, как "продукцию" разбирают офицеры.

Во время рейда полиция изъяла большое количество "стволов". Владельцу предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. По данным Национальной полиции, 3D-принтер может изготовить ствол пистолета всего за две минуты.

Сообщается, что подобный цех в Испании обнаружили впервые.

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