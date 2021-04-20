Видео: российские миротворцы - гарантия безопасности в Карабахе

Миротворческие силы России продолжают обеспечивать безопасность в Карабахе, в том числе в период проведения сельхозработ.

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что за время работы в Нагорном Карабахе российские саперы обследовали территорию площадью более 120 гектаров и успешно обезвредили почти 15,5 тысячи боеприпасов.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно ему Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В начале января 2021 года в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой было принято совместное заявление трех лидеров о развитии Карабаха.

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