Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию РФ

Президент России Владимир Путин традиционно раз в год обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Послание президента является программным политико-правовым документом, выражающим видение стратегических векторов развития страны в ближайшем будущем. Оно включает политические, экономические, общественные положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания России.

В этом году мероприятие проходит в московском "Манеже". Традиционно в нем принимают участие сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, представители крупнейших СМИ.

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