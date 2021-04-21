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Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию РФ

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Президент России в среду, 21 апреля, выступает с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию России.

Президент России Владимир Путин традиционно раз в год обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© Sputnik / Михаил Климентьев
В Кремле раскрыли основную повестку послания Путина Федеральному собранию

Послание президента является программным политико-правовым документом, выражающим видение стратегических векторов развития страны в ближайшем будущем. Оно включает политические, экономические, общественные положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания России.

В этом году мероприятие проходит в московском "Манеже". Традиционно в нем принимают участие сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, представители крупнейших СМИ.

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