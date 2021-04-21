Видео: крупный пожар на складе в Кишиневе

На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности.

В среду в 07.19 утра на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на складе, расположенном на улице Каля Басарабией в Кишиневе.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу уточнила, что речь идет о складе лакокрасочных материалов.

"Это вызов повышенной сложности. Горит склад с красками на улице Каля Басарабией, 30. На место выехали необходимые силы", – заявила Пушкашу для Sputnik Moldova.

На месте происшествия работают 60 пожарных и 15 единиц техники, пожару присвоена 3-я категория сложности. Площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров.

Информации о наличии жертв не поступало, пожар был локализован в 08.57, сообщают в ГИЧС.

Смотрите в видео Sputnik Молдова, как происходило тушение масштабного возгорания.

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