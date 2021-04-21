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Видео: фанера вместо витрин: чикагские магазины ждали вердикта по делу Флойда

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210421/34474660/Video-fanera-vmesto-vitrin-chikagskie-magaziny-zhdali-verdikta-po-delu-Floyda.html

Во вторник, 20 апреля, суд присяжных вынес вердикт по делу о гибели темнокожего мужчины, Джорджа Флойда, во время задержания. Магазины Чикаго основательно подготовились к этому событию, заколотив все витрины фанерой.

Экс-полицейского Дерека Шовина суд присяжных признал виновным в убийстве Джорджа флойда по трем пунктам. Теперь Шовину грозит до 40 лет тюрьмы. 

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в мае 2020 года. Тогда в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них надавил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В убийстве при задержании Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин, трое его напарников – в пособничестве убийству.

После оглашения вердикта 20 апреля в Нью-Йорке сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам города.

Колонна с флагами и транспарантами двигалась прямо по проезжей части. При этом полиция никак не вмешивалась в процесс, сопровождая митингующих.

Звучали лозунги и кричалки с требованием прекращения финансирования полиции.

Окончательный приговор по делу Флойда озвучат в течение ближайших недель.

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