Видео: фанера вместо витрин: чикагские магазины ждали вердикта по делу Флойда

Экс-полицейского Дерека Шовина суд присяжных признал виновным в убийстве Джорджа флойда по трем пунктам. Теперь Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.
Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в мае 2020 года. Тогда в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них надавил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В убийстве при задержании Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин, трое его напарников – в пособничестве убийству.
После оглашения вердикта 20 апреля в Нью-Йорке сотни представителей движения Black Lives Matter начали шествие по улицам города.
Колонна с флагами и транспарантами двигалась прямо по проезжей части. При этом полиция никак не вмешивалась в процесс, сопровождая митингующих.
Звучали лозунги и кричалки с требованием прекращения финансирования полиции.
Окончательный приговор по делу Флойда озвучат в течение ближайших недель.
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