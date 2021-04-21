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Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций

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Поправки в закон включают в себя закрытие некоторых магазинов, введение комендантского часа с 21:00 до 05:00, закрытие театров, музеев, парков и прочих учреждений культуры.

Массовое присутствие полиции было замечено возле немецкого парламента в Берлине, где прошло обсуждение и голосование по внесению поправок в Закон о защите от инфекций. Результаты голосования вызовали протесты местных жителей.

Берлин. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Ralf Schulze / Berlin_05_2009_ 054
Германия ужесточила условия въезда в страну

Бундестаг Германии принял поправки в Закон о защите от инфекций, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса. Поправки включают в себя закрытие магазинов, которые не обслуживают ежедневные потребности, введение комендантского часа с 21:00 до 05:00, закрытие театров, музеев, парков и прочих культурных учреждений.

Ограничения вводятся, если семидневная заболеваемость остается выше 100 случаев на 100 000 жителей.

Согласно последним данным, в Германии зарегистрировано более трех миллионов случаев COVID-19 и 80 634 смертей от вируса.

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