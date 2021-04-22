Прямая трансляция заседания парламента Молдовы

Депутаты рассматривают:

законопроект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

инициативу о специальном налогообложении услуг, оказываемых в деятельности, отнесенной к разделу I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы;

© Pixabay / TeroVesalainen В Premier Energy обеспокоены проектом о компенсации счетов на электричество

инициативу о введении ряда мер по поддержке микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчетности и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и прочее.

В пресс-службе парламента сообщили, что на этой неделе парламент соберется дважды – в четверг и пятницу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova