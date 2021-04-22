11:36 22 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD18.02
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Видео

Прямая трансляция заседания парламента Молдовы

Получить короткую ссылку
107 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/16/34479980.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210422/34479930/video-pryamaya-translyatsiya-zasedaniya-parlamenta-moldovy.html

Депутаты высшего законодательного органа республики проводят очередное пленарное заседание. Члены постоянного парламентского бюро утвердили повестку пленарных заседаний на ближайшие две недели.

Депутаты рассматривают:

  • законопроект о жилом доме для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • инициативу о специальном налогообложении услуг, оказываемых в деятельности, отнесенной к разделу I Классификатора видов деятельности в экономике Молдовы;
  • Лампочка
    © Pixabay / TeroVesalainen
    В Premier Energy обеспокоены проектом о компенсации счетов на электричество
    проект о компенсации тарифов на электроэнергию, используемую бытовыми потребителями;
  • инициативу о введении ряда мер по поддержке микропредприятий в случае невозможности исчисления, отчетности и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и прочее.

В пресс-службе парламента сообщили, что на этой неделе парламент соберется дважды – в четверг и пятницу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться