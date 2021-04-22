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Видео: Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

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Sputnik Молдова
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Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в четверг в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как было заявлено ранее, в программу встречи включено обсуждение аспектов двусторонних отношений, шаги по восстановлению транспортного сообщения, союзная тематика (она вошла в перечень приоритетных тем), совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, а также борьба с пандемией COVID-19.

Как отметил на встрече с белорусским лидером президент России, отношения между двумя странами успешно развиваются. Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении товарооборота.

"Уверен, что все восстановится, и в прежнем объеме, все для этого есть", - сказал Путин.

Александр Лукашенко, со своей стороны, отметил серьезное продвижение по союзным программам. 

"Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение", - отметил он.

Собеседники также подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности. 

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