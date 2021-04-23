Видео: где хранится самая древняя книга в Молдове и как она выглядит

Старейшую печатную книгу в Молдове можно найти в Музее книги Национальной библиотеки. В пятницу, 23 апреля, когда отмечается Всемирный день книги и авторского права, Sputnik Молдова представляет самую старую книгу в нашей стране. Речь идет о "Категориях Аристотеля", которая была напечатана в 1551 году в Венеции. Книга написана на древнегреческом языке.

По словам заведующей отделом старинных и редких книг Национальной библиотеки Вероники Косован, этот экземпляр нашли в ходе одной из экспедиций, проведенных в 70-е годы прошлого века на территории страны, и привезли в Национальную библиотеку Молдовы для консервации и хранения. Специалист отметила, что эта книга сохранилась в довольно хорошем состоянии благодаря тому, что для ее изготовления была использована бумага из льна и конопли – это довольно старинная формула, благодаря которой она сохраняется намного лучше, чем бумага из дерева.

Как рассказала Косован, древняя книга периодически проходит процедуру консервации, чтобы обеззаразить ее от различных патогенов, которые оказывают влияние на структуру бумаги и разрушают ее. Заведующая отделом уточнила, что этот экспонат нельзя трогать руками, а при необходимости специалист надевает хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставить на бумаге отпечатков пальцев или микробы, которые могут привести к "заболеванию" книги.

По словам эксперта, в музее есть и другие интересные экземпляры древних книг. К примеру, самая старая печатная религиозная книга – Библия Ивана Федорова, датируемая 1581 годом. А самая старая факсимильная копия – рукопись Архангельского Евангелия 1098 года.

Специалист обратила внимание на то, что старые книги не могут выставляться на обозрение более трех месяцев в году. Раз в год они отправляются на склад, где хранятся надлежащим образом. Такие экспонаты должны проходить определенные этапы ухода, чтобы они могли храниться как можно дольше. Помимо того, что они обрабатываются, их необходимо держать в особых условиях. К примеру, оптимальная температура для хранения составляет 18-20 градусов.

Желающие увидеть самую старую телегу или самые старые рукописи могут сделать это в Книжном музее Национальной библиотеки. Вход свободный для всех желающих.

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